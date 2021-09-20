ضبط مهندسين بتعاونيات قنا بعد الاستيلاء على 5 ملايين و500 ألف جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «مهندسان بإحدى الإدارات التعاونية الزراعية بمحافظة قنا، مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا» باستغلال طبيعة عملهما والتربح من أعمال وظيفتهما والاستيلاء على حمولة عدد «58» سيارة تزن 2900 طن سماد مدعم ، وعدم تسليمها للجمعيات الزراعية المنصرفة لها تلك الأسمدة.

وجاء في التحريات أن ذلك تم من خلال قيامهما بالتلاعب بأذونات السيارات وتحويلها لجمعيات أخرى دون وصول تلك الكميات للجمعيات المحول إليها، وبيع تلك الكميات بالسعر الحر للجمهور واستيلائهم على فارق السعر لأنفسهم حيث بلغ إجمالي المبلغ المستولى عليه (5.500.000) خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيهاً، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، كما تم الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الفساد الوظيفي واستغلال النفوذ.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.