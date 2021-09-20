الداخلية: ضبط 895 شيشة إلكترونية داخل شحنة «ملابس وأحذية»

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد لإضرارها بالاقتصاد القومى للبلاد، فقد أكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ قيام «إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة بورسعيد» باستيراد حاوية مشمولها «ملابس وأحذية» واردة من إحدى الدول إلى ميناء غرب بورسعيد البحري، وأن الحاوية تحتوى على أصناف مخالفة لما هو وارد بالمستندات ومحظور دخولها البلاد إلا بعد الحصول على موافقات من الجهات المختصة.

ضبط 4 طرود بداخلهم 895 شيشة إلكترونية

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية في حضور «مفوض من قبل صاحب الشأن»، وقد أسفرت أعمالها عن ضبط «4» طرود بداخلهم «895» شيشة إلكترونية ومستلزماتها والمحظور استيرادها، وبسؤال الأخير أقر بصحة واقعة الضبط، وأن البضائع المخالفة تم شحنها عن طريق الخطأ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.