الداخلية تكشف حقيقة منشور على فيسبوك بخطف الأطفال والإتجار في الأعضاء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، وتضمن الادعاء قيام مجموعة من الأشخاص بخطف الأطفال والإتجار في الأعضاء البشرية، وأن أحدهم مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

الداخلية تكشف ملابسات المنشور

وبفحص أجهزة وزارة الداخلية المنشور، تبين عدم صحة ما جاء به، كما أمكن تحديد القائم على نشر هذا المنشور، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة.

صاحب المنشور يسعى لزيادة عدد متابعي صفحته

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشر ذلك المنشور على الصفحة المشار إليها بغرض زيادة عدد متابعيه وجذب اهتمامهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.