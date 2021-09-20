ضبط صاحب مكتب تأجير أتوبيسات رحلات بالجيزة بحوزته دفاتر مختومة مقلدة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال وتزوير المحررات، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام «صاحب مكتب تأجير أتوبيسات رحلات كائن بالجيزة، مقيم بمحافظة القليوبية (له معلومات جنائية) متواجد بدائرة قسم شرطة الوايلي وبحوزته دفاتر تحصيل غرامات، خاصة بالسيارات السرفيس مختوم بخاتم شعار الجمهورية ومجهولة المصدر».

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على «خاتم شعار جمهورية - 5 دفاتر إيصالات إستلام نقدية منسوب صدورهم لإحدى الجهات الحكومية - مقلدة - مبلغ مالي».

بمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من أحد المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين «جارٍ الإرشاد عنها» بقصد استخدامها في تحرير غرامات غير حقيقية للسيارات ملكه لتقديمها للتأمينات ليتم خصمها من إجمالي المبالغ المستحقة على مكتب النقل الجماعي ملكه لصالح التأمينات، وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته خاص به من معاملات في إيجار السيارات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.