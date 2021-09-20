ضبط مرتكبي واقعة احتجاز شخصين بالقاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من «شخصين أحدهما (صاحب شركة) ومقيمان بمحافظة بورسعيد»، بأنه نظرا لوجود معاملات مالية بين صاحب الشركة وإحدى السيدات «مقيمة بإحدى الدول» تلقى منها اتصالا هاتفيا أخبرته خلاله بمقابلة أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول» لاستلام مبلغ مالي وإفادتها بالاستلام.

وعقب ذلك تلقى اتصال من الشخص المشار إليه واتفقا على التقابل بدائرة القسم لاستلام المبلغ المشار إليه، فتوجه للمكان المتفق عليه وبصحبته المُبلغ الثاني، وتقابلا مع شخصين يستقلان سيارة فقاما باستدراجهما لعقار تحت الإنشاء وفور وصولهما فوجئا بشخصين آخرين بحوزة أحدهما «بندقية خرطوش» قاموا بتوثيقهما وتكميمهما، وطلبوا منه الاتصال بسالفة الذكر وإخبارها باستلامه المبلغ المالي المتفق عليه.

فشل حيلة المتهمين

وعقب تواصلهما معها ارتابت في أمرهم، وطلبت منهم التوجه لتسليم المبلغ المالي لشخص آخر «مقيم محافظة الجيزة»، بالتواصل مع سالف الذكر رفض الحضور، وعقب فشل المتهمين في التحايل عليها بتمام تسليم المبلغ المالي قاموا بالاستيلاء من المبلغين على 3 هواتف محمولة - مشغولات ذهبية، والتخلي عنهما ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة «4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية».

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة «مستأجرة» والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وضبط بحوزتهم «بندقية خرطوش و16 طلقة لذات العيار - 2 طبنجة صوت و6 طلقات صوت - 2 صاعق كهربائي - 2 عصا» المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بتحريض من الشخص الذي يحمل جنسية إحدى الدول «مقيم بالخارج» والمكلف من قِبل السيدة لتوصيل المبلغ المالي للمبلغين، لإجبار المجني عليهما على الاتصال بالسيدة والادعاء باستلام المبلغ المالي على خلاف الحقيقة، تم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنهم.

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات والمتهمين واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.