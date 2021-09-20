الداخلية: ضبط 1316 مخالفة مرورية و3 قضايا مخدرات في 24 ساعة

تكثف أجهزة وزارة الداخلية،من جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج على النحو التالي:

ضبط 1316 مخالفة مرورية

ـ ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

ـ ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة.

ـ في مجال الأمن العام: ضبط 48 قضية.

ـ ضبط 1316 مخالفة مرورية متنوعة.

ـ في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 206 أحكام قضائية متنوعة.

ـ ضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.