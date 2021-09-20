«الداخلية»: ضبط 122 قضية مخدرات وتنفيذ 41212 حكما قضائيا

واصلت وزارة الداخلية، الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط «عدد 43 قطعة سلاح نارى، بحوزة 36 متهمًا».

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ «41212» حكما قضائيا بإجمالي 3935 محكوما عليهم، على النحو التالي:

«139» حكم جناية.

«13183» حكم حبس جزئى.

«2376» حكم حبس مستأنف.

«18708» أحكام غرامة.

«6806» مخالفات.

ضبط «122» قضية مخدرات

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمين، ارتكبا «4» حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط «122» قضية مخدرات، بإجمالى عدد «125» متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت «12,500 كيلو جرام».

كمية من مخدر الحشيش وزنت «3,247 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيروين وزنت «1,679 كيلو جرام».

كمية من مخدر الإستروكس وزنت «784 جراما».

كمية من مخدر الهيدرو وزنت «850 جراما».

كمية من مخدر الشابو وزنت «397 جراما».

كمية من مخدر البودر وزنت «243 جراما».

كمية من مخدر الفودو وزنت «35 جراما».

كمية من مخدر الآيس وزنت «12 جراما».

«801» قرص مخدر.

ضبط «28125» مخالفة مرورية متنوعة

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط «13» متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط «12» متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط «255» دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط «28125» مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص «40» من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية «5» منهم.