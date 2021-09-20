عرض 37 شخصًا على النيابة رفضوا دفع غرامة الكمامة

توجه وزارة الداخلية، حملاتها؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

ضبط 9768 شخصا لعدم ارتداء الكمامة

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ـ ضبط 9768 شخصا؛ لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9731 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 37 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

ـ تحرير 662 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ـ ضبط 210 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1230 أرجيلة.