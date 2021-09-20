ضبط 6076 مخالفة مرورية متنوعة.. في 24 ساعة

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وقد أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط «6076» مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

«2479» مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

«201» مخالفة السير دون تراخيص.

«5» مخالفات الدراجات النارية.

«14» مخالفة موقف عشوائي.

«42» مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.