ضبط شخص استولى على أموال المواطنين في الوايلي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص استولى على أموال المواطنين راغبي الحصول على قروض، بزعم منحهم أموالا بكونه المسئول بالشركة عن منح تلك القروض، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

إنشاء شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية لممارسه نشاط احتيالي

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة، بإنشاء شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، واتخاذها وكرًا لممارسه نشاطًا احتياليًا في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبي الحصول على قروض.

تسهيل الحصول على قـــروض نقدية بدون ضامن وبأقل فائدة

وأعلن المتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إمـــكانية تسهيل الحصول على قـــروض نقدية بدون ضامن وبأقل فائدة وأطول فترة سداد بمستندات ورقية مُيسرة خلافًا للحقيقة، وبالزعم للضحايا بكونه المسئول بالشركة عن منح تلك القروض، وطلبه منهم مبالغ مالية بزعـم كــــونها مصاريف إداريــــــة وعمولة الشركة، كما تبين أن الشركة المشار إليها غير مرخص لها من الجهات المختصة لتقديم نشاط تمويلي أو تقديم خدمات مالية.

مقتنيات مقر الشركة واعترفات المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليه، وبحوزته 3 إيصالات أمانه موقعين على بياض بأسماء أشخاص مختلفة، 61 برنت تأميني ورقي منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية ببيانات العديد من الأشخاص، 23 كشف حساب بنكي للعديد من البنوك خاصة ببعض عملاء الشركة، 33 خطاب منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية لبعض من أصحاب المعاشات، عروض أسعار لأجهزة كهربائية لبعض الشركات التجارية المختلفة، 17 بيان صرف معاش من عدة جهات حكومية بأسماء أشخاص مختلفة، 24 طلب تحويل مرتب بأسماء أشخاص مختلفة إلى إحدى البنوك، تقرير استعلام منسوب صدوره لإحدى البنوك بإسم أحد العملاء، كمية من صور لمستندات خاصة بضحاياه - كمية من كروت دعاية للشركة).

وأمكن الاستدلال على 3 مواطنين من ضحاياه إذ قرروا قيامه بالاحتيال عليهم والاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية، بزعم منحهم قروض وتحصل منهم على إيصالات أمانة موقعة على بياض لضمان دفعهم عمولة الشركة من قيمة القروض المتفق عليها، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.