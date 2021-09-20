ضبط سيدة اعتدت على أحد أطفالها بالضرب في الجيزة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يظهر خلاله إحدى السيدات وبصحبتها طفلان تعتدي على أحدهما بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

بالفحص تم تحديد هوية السيدة المشار إليها وتبين أنها «ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر» وتبين أن الطفلين «كريمتها سن 5 سنوات» «ونجلها سنتان».

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتأديبهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.