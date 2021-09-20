سمية الخشاب لـ«الوطن»: قرب «رونالدو» من ربنا سر نجاحه ورزقه الواسع

«كرستيانو رونالدو أفضل لاعب في التاريخ».. هكذا كشفت النجمة سمية الخشاب عن رأيها في نجم الكرة البرتغالي ولاعب مانشستر يونايتد الحالي في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، قبل أيام، حيث أبدت إعجابها الشديد بحفاظ اللاعب على مستواه رغم بلوغه عامه السادس والثلاثين.

سمية الخشاب: رونالدو يهتم بأسرته و«الرضا» شعاره في الحياة

وقالت سمية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن رونالدو لاعب ثابت على الأرض، بحسب وصفها، مرجعة ذلك إلى قربه الشديد من الله أيا كانت ديانته، مضيفة: «هو حد راضي جداً عن حياته بشكل غير طبيعي، ومهتم للغاية بأسرته وأفراد عائلته، ولديه من الرضا والسعادة الداخلية ما يكفي آخرين، كما أنه يضع كامل تركيزه على مهنته كلاعب كرة، وشغال على نفسه طول الوقت، وعلشان كدة ربنا بيكرمه».

وتابعت: «بشوف إن رونالدو رزقه واسع وربنا صارفله، وإذا ملك الملوك وهب لا تسئلن عن السبب، وعن نفسي أتابع تصريحاته التي تُظهر حالة الرضا التي تتملكه، ودائماً يدعو الله إنه يباركله في أسرته وحياته، وهو ما يظهر طيبة هذا الشخص التي تُترجم لنجاح علي أرض الواقع».

سمية الخشاب تمازح «رونالدو» عبر «تويتر»

وكانت سمية الخشاب مازحت رونالدو أثناء وجودها في البرتغال لحضور احتفالية مرور 30 عاما على تأسيس قنوات «mbc»، حيث وجهت له رسالة عبر خاصية «استوري» بتطبيق «إنستجرام» قائلة: «أنا في البرتغال عندي شوية حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتم إزاي كرستيانو».

وفي سياق مختلف، أبدت سمية الخشاب سعادة بالغة إزاء حصدها لجائزة المليون ريال سعودي مع الفنان ناصر القصبي في حلقة استثنائية من برنامج «من سيربح المليون» الذي يقدمه الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، حيث وُجه المبلغ إلى عدد من الجمعيات الخيرية.