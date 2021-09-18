رقم صادم.. سمية الخشاب تكشف عن عدد زيجاتها ووزنها واسم والدتها

كشفت الفنانة سمية الخشاب العديد من أسرارها وكواليس أعمالها الفنية وجوانب من حياتها الشخصية، وذلك خلال استضافتها ببرنامج «أبلة فاهيتا»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الدمية الشهيرة «فاهيتا» ومعها الدمية «كارو»، أمس الجمعة.

اسمها بالكامل وبرجها

وقالت الفنانة سمية الخشاب، خلال البرنامج إن اسمها بالكامل هو «سمية سعيد السيد فتيحة الخشاب»، من مواليد 20 – 10 برج الميزان، رافضة الكشف عن سنة ميلادها، «العمر مجرد رقم، والأيام الحلوة اللي بنعيشها في حياتنا هو ده عمرنا الحقيقي».

ذهبت للمأذون 5 مرات.. ووزنها 61 كيلو

وأضافت «الخشاب»، أن أسماء الدلع التي يطلقها البعض عليها هي «سوسو» و«سوكا» و«سمسم» و«سوسكا»، لافتة أنها ذهبت للمأذون 5 مرات، ووزن جسمها حاليا 61 كيلوجراما، واسم والدتها «لولو» وجدتها «محفوظة»، مشيرة إلى أن أكثر الفنانين الذين كانت تضع لهم «بوسترات» في غرفة نومها هم محمد منير وميادة الحناوي.

فيروس كورونا أجمل حاجة حصلت في حياتي

وأشارت الفنانة إلى أن والدتها علمتها الكثير من الأشياء منذ الصغر، «بعرف أطبخ وأعمل ميك أب وبعرف أعمل شعري وأخيط وأغني»، لافتة أنها لم تحصل على لقاح كورونا بعد، «كورونا أجمل حاجة حصلت في حياتي، وأحلى سنة استفدت منها جدًا لأن اتعلمت حاجات كتيرة من قعدتي في البيت، عملت كورسات واتعلمت حاجات كتيرة في الإنجلش والتنمية البشرية والتغذية».

سمية الخشاب تفشل في نطق اسم ولاية أمريكية بالإنجليزية

وقررت الدمية «كارو» إجراء اختبار لمعرفة مدى تمكن الفنانة سمية الخشاب من قراءة بعض الكلمات الصعبة باللغة الإنجليزية بصوت عال أمام الجمهور، فنجحت في قراءة كلمة «hippopotamus»، ويعني سيد قشطة، بينما نجحت بصعوبة في نطق كلمة «Worcestershire»، لكنها فشلت في نطق اسم الولاية الأمريكية «Massachusetts»، كما طلبت منها «كارو» قول كلمة «I love you» بخمس لهجات عربية.

محمد رمضان علمني إزاي أحلم

وأوضحت أنها تعلمت من محمد رمضان عدم التوقف عن الحلم، «اتعلمت منه حاجة حلوة إن دايما تكتبي كل حاجة بورقة وقلم، يعني متناميش عشان تشتغلي وتحلمي فمتناميش لحد ما تتجنني، هو مش بينام».