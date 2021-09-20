بيطري جنوب سيناء: إجراء 87 عملية تلقيح صناعي للماعز والأغنام

قالت الدكتورة رحاب الجوهري مدير الطب البيطري بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من تلقيح 87 رأسًا من الأغنام والماعز، لافتة إلى عقد لقاء مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومسئولي شركة «اكساد»، التي قدمت دورات تدريبية على تلقيح الحيوانات للمهندسين الزراعيين والبيطريين، وأشاد المحافظ بالتجربة وطالب تعميمها إذا ثبت نجاحها وأن يستفيد كل مزارعي جنوب سيناء من التجربة عن الطريق إدخال سلالات جديدة.

تطبيق تقنية التلقيح الإصطناعي للأغنام و الماعز بالمحافظة

وأضافت، في تصريح صحفي، اليوم، أنه جرى تنفيذ المرحلة الثانية من تدريب فريق العمل على تطبيق تقنية التلقيح الإصطناعي للأغنام و الماعز بالمحافظة وذلك في طار التحسين الوراثي للمجترات الصغيرة المحلية، مشيرة إلى ان فريق عمل «اكساد»، المكون من الدكتور لطفى موسى والدكتور عبد المنعم الياسين والدكتور محمد موسى، باشروا فاعليات التدريب وتم تذليل جميع الصعاب بالتعاون الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة، والدكتور إيهاب زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء برأس سدر، ونظم الفريق محاضرات نظرية حول التحسين الوراثي والتلقيح الصناعي وتشخيص الحمل بالايكوجراف والأمراض الحيوانية وأمراض سوء التغذية.

وجري تدريب الفريق البيطري على كشف حيوية «قشات السائل المنوي»، قبل التلقيح وتم تلقيح عدد 87 رأسا من الأغنام والماعز، وإجراء تقييم للدورة و توزيع الشهادات على المتدربين.

واكدت انه جارى الاعداد للمرحلة الثالثة التي سوف تبدأ قريبا لخدمة أهالي جنوب سيناء، وطالبت جميع المزارعين بضرورة تطبيق التجربة لأنها بالفعل ذات قيمة اقتصادية كبيرة.