«بيطري جنوب سيناء» ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

أعلنت مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، وجميع الإدارات التابعة لها، حالة الطوارئ القصوى، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام المديرية، إنه جرى إلغاء الإجازات للأطباء والمشرفين على المجازر بمختلف مدن المحافظة، للتأكد من سلامتها وجاهزيتها، لاستقبال الأضاحي من المواطنين وذبحها بالمجان وسط تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

فتح المجازر طوال أيام عيد الأضحى بالمجان

وأكدت مدير مديرية الطب البيطري، في تصريح لها اليوم الجمعة، أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن للاستعداد لفتح المجازر طوال أيام عيد الأضحى، وتوفير المياه اللازمة للذبح، لافتة إلى أنه جار توفير شوادر للذبح في المدن التي لا يوجد بها مجازر، مع توفير فرق طبية للإشراف عليها.

توفير احتياجات المجازر

وأشارت «الجوهري» إلى أنه جرى توفير كل احتياجات المجازر من أدوات النظافة وأدوات الكشف على اللحوم من سكاكين ومطهرات، مع إجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية، حفاظًا على البيئة وسلامة المذبوحات وتقديمها بشكل يليق بالمواطنين، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا، وإلزام الجزارين والمترددين على المجازر بارتداء كمامات واقية وقفازات حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

غرفة عمليات رئيسية بالمديرية

وأضافت أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات البيطرية بمدن المحافظة، لاستقبال شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك والعمل على حلها فورًا، مع عمل نوبتجية بالمديرية، والوحدات والمجازر التابعة لها طوال أيام العيد.

الأختام وتوفير المادة الملونة المستخدمة لختم اللحوم بجميع المجازر

وأوضحت مدير مديرية الطب البيطري أنه جرى الانتهاء من صيانة الأختام وتوفير المادة الملونة المستخدمة لختم اللحوم بجميع المجازر، والتنسيق مع مديريتي التموين والصحة ومباحث التموين، لتكثيف حملات ضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات، والمرور على محال بيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، وثلاجات الحفظ، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة.

وتابعت: بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية ذبح الأضاحي داخل المجازر والكشف عليها، وعدم الذبح في الشوارع حرصًا على الصحة العامة، إضافة إلى توعية المواطنين بالطريقة الصحية لحفظ اللحوم بعد الذبح، وطريقة التسييح وطريقة الطهي.