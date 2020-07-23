"بيطري جنوب سيناء" تفتح المجازر مجانا في عيد الأضحى

قالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إن مديرية تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بفتح المجاز مجانًا أمام المواطني.

وأضافت رحاب، أنه جرى وضع خطة لتشغيل المجزر الآلي بمدينة الطور، وجميع المجازر على مستوى المحافظة، حتى يتمكن المواطن من ذبح الأضاحي تحت إشراف الطب البيطري، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى انه لن يسمح بذبح أي أضحية غير مطابقة للمواصفات، وجرى وضع ضوابط وشروط لذبح الأضاحي، منها أن تكون مطابقة للشريعة، والأبقار والجاموس لا يزيد عمرها على عامين، وعام بالنسبة للضأن والماعز، وخمس سنوات للجمال.

وأضافت أن المجزر الآلي بالطور الجديد يعمل بطاقته الكاملة، وجرى افتتاحه العام الماضي بعد تطويره وتجهيزه على أعلى مستوى من التكنولوجيا، بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه للعمل بطاقة 30 رأس ماشية في الساعة.

وأشارت إلى أن عملية ذبح العجل تجري عن طريق وضعه داخل صندوق الذبح، ثم السلخ وتفريغ الأحشاء الداخلية، ثم المنشار ويليها عملية الكشف الطبي.