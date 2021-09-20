أبرز المعلومات عن مركز سلامة وتطوير الغذاء في قها

أعطى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إشارة انطلاق العمل في مركز تطوير وسلامة الغذاء بمدينة قها، التابع للشركة القابضه للصناعات الغذائية، ويقع علي مساحة 3600 متر مربع، وبتكلفة تصل إلى 90 مليون جنيه، ويهدف للتاكيد على فكرة أن الغذاء المقدم للمواطن المصري أو المصدر للخارج آمن تماماً.

«الوطن» تستعرض أهمية مركز سلامة الغذاء بمدينة قها، في محافظة القليوبية، ومكوناته من معامل، حيث يعد أول مركز إقليمي يغطي 27 محافظة، ويقدم 975 نوعاً من التحاليل، التي تستغرق يوماً واحداً في الفحص لكل تحليل.

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أهداف فكرة تطوير مركز سلامة وتطوير الغذاء بقها

يكمن الهدف الرئيسي لمركز سلامة وتطوير الغذاء بقها، التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في التزام الدولة بتأمين المواد الغذائية للمواطنين، وضمان سلامة الصناعات الغذائية، وكل ما يتم توريده من سلع غذائية بمنظومة التموين، لضمان غذاء سليم مطابق للمواصفات، للحفاظ علي صحة المواطن ليس اهتماماً فقط بتوفير السلع، بل أيضاً الحرص على الجودة وسلامة المنتج الذي يتم توفيره للمواطنين لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، حيث يعد المركز الذراع الأساسية لضمان سلامة وجودة الغذاء كأحد قطاعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تدبر احتياجات البلاد بما يزيد على 4 ملايين طن سنوياً من الأغذية التي تقدم للمواطن من خلال منظومة التموين.

فكرة تطوير مركز سلامة الغذاء والرؤية المستقبلية

تقوم فكرة تطوير مركز سلامة وتطوير الغذاء بقها علي الغهتمام بالجودة والسلامة للمنتج وليس الكم فقط من الغذاء المقدم مما يعطي ثقة المواطن في المنتج المصري من خلال معامل دولية مرجعية لتأكيد ان المنتج المصري في السوق الداخلية والخارجية أمن ويرقي لمثيله العالمي مما يعزز السمعة وإقتصاديات تلك الصناعة للوطن في التصدير للخارج والاسواق العالمية

أهداف مركز تطوير وسلامة الغذاء عند التحديث

شهد مشروع تطوير مركز تطوير وسلامة الغذاء عدداً من الأهداف خلال عملية التحديث كالتالي:

- تحديث قطاع المعامل

- إضافة قطاع الأنشطة التدريبية بالمركز وتدعيمها بأحدث النظم التدريبية

- تحديث وحدات التجارب التصنيعية داخل المركز

خريطة معامل مركز سلامة الغذاء بقها

يضم مركز سلامة وتطوير الغذاء بقها عدداً من المعامل والوحدات المختصه بهذا المجال كالتالي:

- معامل الإختبارات الكيميائية والبيولوجية

- معامل اختيارات المعادن والمياه وهجرة المواد البلاستيكية

- معامل تقدير متبقيات المبيدات

وحدة تقدير الهرمونات لقطاع الغنتاج الحيواني والداجني

وحدة تقدير بقايا العقاقير البيطرية

وحدة تقدير المضافات الغذائية والاحماض العضوية

وحدة تقدير السموم الفطرية

وحدة كشف موض الزيوت والدهون من مصادرها النباتية او الحيوانية

وحدة كشف وتقدير المحليات الصناعية

وكل التحاليل التي تجري بالمعامل تخضع للمواصفات القياسية المصرية والدولية ووفقا لنظم إدارة المعامل الدولية الايزو 17025 والنظم الإدارية 9001 ودارة التدريب أيزو 21001وتوفر المعامل 975 أختبار في اكبر معكل مركزي في مكان واحد بالسوق المصري بما يحقق الستدامة التشغيلية للمركز