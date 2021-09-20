وزير التموين: لن يضار عامل من تطوير الشركات القابضة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يضار عامل أو موظف واحد من عمليات التطوير التي تشهدها الشركات القابضة، وخاصة الشركة القابضة للصناعات الغذائية المالكة لشركة قها للأغذية، مشيرا إلى أن كافة أعمال التطوير والتحديث تستهدف الارتقاء بالعنصر البشري وفتح مجالات توظيف وعمالة جديدة دون تسريح عمال أو موظفين.

وأضاف «المصيلحي»، في تصريحات صحفية خلال افتتاح أعمال مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بقها في محافظة القليوبية، اليوم، إن الجودة أصبحت هي السمة الأساسية في الأسواق من خلال ضبط المواصفات القياسية والمحلية والعالمية لوضع المنتج الغذائي المصري في مكانة جديدة داخليا وخارجيا من خلال تطوير البنية التحتية والإرتقاء بالعنصر البشري وتطوير البنية التكنولوجية

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شارك في الافتتاح الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء شريف قليني نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور مدحت البيومي مدير مركز تطوير وسلامة الغذائية.

مركز تطوير وسلامة الغذاء بقها يقع علي مساحة 3600 متر

ويقع مركز تطوير وسلامة الغذاء بمدينة قها في محافظة القليوبية على مساحة 3.600 ألف متر بتكلفة تطوير تصل إلى 90 مليون جنيه.

المصيلحي: الإهتمام لم يعد بكم الغذاء فقط بل وسلامته أيضا

وأكد «المصيلحي»، أن الأمر لم يعد اهتماماً بالكم في الغذاء المقدم فقط، ولكن اهتمام بالجودة وسلامة المنتج، وهو ما يمنح ثقة في المنتج المصري من خلال معامل دولية مرجعية، للتأكيد على فكرة أن الغذاء المقدم للمواطن المصري أو المصدر للخارج آمن.

وأضاف أن المركز يعد أول مركزا اقليميا يغطي 27 محافظة، ويقدم 975 نوعا من التحاليل التي تستغرق يوما واحدا في الفحص لكل تحليل.

وأشار إلى أن المركز يضم 9 معامل منها معمل متبقيات المبيدات، ومعمل لاختبار المعادن والمياه وهجرة المواد البلاستيكية، ومعمل للاختبارات البيولوجية، ومعمل للاختبارات الكيميائية بالإضافة إلى وحدة تقدير الهرمونات لقطاع الإنتاج الحيواني والداجني، ووحدة تقدير السموم الفطرية، ووحدة تقدير العقاقير البيطرية، ووحدة تقدير المضافات الغذائية والأحماض العضوية، بجانب وحدة لكشف غش الزيوت والدهون من مصادرها النباتية أو الحيوانية، فضلا عن وحدة كشف وتقدير المحليات الصناعية.

وزير التموين: المركز يضم وحدات تدريب مجهزة لتأهيل العاملين

وذكر أن المركز يضم وحدات تدريب مجهزة لتدريب وتأهيل العاملين في مجال الأغذية والرقابة على الأغذية، مشيرا إلى سحب العينات بشكل عشوائي من المزارعين والصناع ،والموردين، والتجار، ويتم تحليل كافة المنتجات الغذائية بدءا من المياه والتربة وصولا للمنتج النهائي، مؤكدا فحص جميع الأغذية لضمان سلامة وصحة 70 مليون مواطن يستحقون الدعم من خلال فحص كافة السلع التموينية التي توفرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وشدد «المصيلحي»، على أن المركز هو المعمل المرجعي للشركة القابضة للصناعات الغذائية للكشف عن سلامة الغذاء المقدم للمواطنين في شتى أنحاء جمهورية مصر العربية ويخدم المركز قطاع التصنيع الغذائي من المصنعين أو منتجي الخامات الزراعية داخل محافظة القليوبية وكل محافظات مصر بالقيام بعمليات سحب العينات بواسطة متخصصين داخل المركز.

ويتيح المركز خدمة التحاليل لشركات القطاع الخاص والمصدرين، وتتم عمليات الفحص وفقا للموصفات القياسية المصرية، والدولية وتدار وفقا لنظم المعامل الدولية الأيزو 7025 وفي حالة عدم مطابقة السلع للمواصفات يتم سحب المنتجات ومعاقبة الشركات المخالفة.

وزير الصناعة: الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية أهم القطاعات الإنتاجية

وفي كلمتها أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، أهمية قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الإقليمية والعالمية وتوفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وذلك باعتبارهما من أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية للاقتصاد القومي.

ولفتت الوزيرة إلى أن القطاعين يمتلكان إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلهما للتصدير لعدد كبير من الاسواق العالمية خاصة في ظل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، مشيرةً إلى وجود فرص تصديرية متميزة لمنتجات القطاعين وبصفة خاصة في أسواق الدول العربية والأسواق الإفريقية والأوروبية.

وأشارت إلى أن قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يمثلان محوراً أساسياً في تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، مشيرةً إلى أهمية منظومة سلامة الغذاء لزيادة الثقة في المنتج المصري بالسوق المحلي والأسواق الخارجية خاصة وأنها تمثل شهادة ضمان تؤكد سلامة وجودة المنتجات الغذائية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات التصدير والنفاذ للأسواق الخارجية.

وفي هذا الإطار لفتت الوزيرة إلى أن صادرات قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بلغت خلال الأشهر الثماني الأولى من العام الجاري 4 مليارات و585 مليون دولار مقارنة بـ 4 مليارات و35 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 13.6%، مشيرةً إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات القطاعين تتضمن «روسيا الاتحادية والسعودية وهولندا وبريطانيا وشمال إيرلندا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والجزائر والمغرب وليبيا».

وزير الزراعة: مركز سلامة الغذاء يسعى لتوفير منتج آمن وصحي للمواطن

فيما أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي تم افتتاحه اليوم يأتي في إطار جهود الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام للمواطنين وأكد أن هناك تعاون مع معامل وزارة الزراعة وهي مجهزة على أعلى مستوى ومعتمدة محليا ودوليا لفحص سلامة الغذاء فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي الطازج.

وصرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن مركز تطوير وسلامة الغذاء يقع بمحافظة القليوبية بمدينة قها ويتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، ويقع المركز على مساحة 3600بمساحة متر مربع في مبنى مكون من أربعة طوابق ووحدة تجارب تصنيعية، واشتملت أعمال تطوير المركز على تطوير البنية التحتية ومرافقها تطويرا شاملا ومد مرافق جديدة من خلال إمدادت كهرباء بخطين منفصلين وإمدادت مياه وخطوط تليفونات أرضية وتمهيد وإنارة الطرق المؤدية من وإلى المركز.

وأوضح اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تهدف إلى توفير الغذاء بشكل آمن للمواطنين حيث يتم توفير عدد 246 ألف طن منتجات غذائية شهريا بإجمالي 4 ملايين طن سنويا وتقوم الشركة بالتعاقد على 16 ألف سلعة دائمة وتسعى الشركة إلى إنشاء مركز آخر في الوجه القبلي لتغطية كافة انحاء الجمهورية.