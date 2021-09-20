بحضور 3 وزراء ومحافظ القليوبية.. افتتاح مركز سلامة الغذاء بمدينة قها

افتتح الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والسيد القصير وزير الزراعة، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مركز تطوير وسلامة الأغذية بمدينة قها بمحافظة القليوبية، التابع للشركه القابضة للصناعات الغذائية، في حضور أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة.

تحليل كافة عينات المناقصات الخاصة بوزارة التموين

وأكد أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن مركز سلامة الغذاء بعد تطويره بمدينة قها سيقوم بتحليل كافة عينات المناقصات الخاصة بوزارة التموين والزيوت أيضا من خلال معامل الكيمياء والميكروبيولوجي وتحليل الصفيح والمعادن والأحماض الدهنية في الزيوت وتحليل المياه ومعمل تحليل بقايا المبيدات الغذائية.

المركز لديه إمكانيات لإجراء التحليلات الغذائية

وأضاف «حسنين»، فى تصريحات صحفية، اليوم، أن افتتاح مركز سلامة الغذاء يفتح المجال أمام تحليل المواد الغذائية على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن المركز يقدم حلولا فنية حال ظهور مشكلات في العينات فضلا عن إتاحة كل التحاليل في مكان واحد حتى يكون الغذاء آمن.

يذكر أن مركز سلامة الغذاء تابع لوزارة التموين، يقع على مساحة 3600 متر مربع ويتكون من عدة طوابق، ومزود بمعامل تقنية وحديثة للكشف على سلامة الغذاء.