الأرصاد تكشف عن موعد انكسار درجات الحرارة.. انخفاض على كل الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حتى الأحد المقبل، الموافق 26 سبتمبر، معلنة موعد انكسار موجة الحر التي تشهدها البلاد، التي تبلغ ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة حتى الخميس المقبل

وأعلنت الهيئة، أنه يسود طقس حار رطب نهارا، على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

موعد انكسار موجة الحر

وأضافت الهيئة، أنه اعتبارا من الخميس الموافق 23 سبتمبر، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي على كل الأنحاء، بقيم تتراوح بين 2:4 درجات مئوية.

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة

ـ شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحاً تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء.

ـ تظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر، على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، والقاهرة، ما يساعد على تلطيف الاجواء صباحا.

ـ تنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

ـ فرص لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، على فترات متقطعة، بفرص سقوط تصل إلى 20 % تقريبا، الخميس الموافق 23 سبتمبر.

ـ أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، على فترات متقطعة، 30% تقريباً، خلال الجمعة الموافق 24 سبتمبر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 36 23

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 34 23

طنطا 36 23

شبين الكوم 36 23

دمنهور 34 23

بلطيم 32 24

مطروح 30 23

السلوم 33 22

سيوة 38 20

بورسعيد 31 25

دمياط 31 22

الزقازيق 36 23

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 38 21

نخل 34 16

نويبع 36 27

طابا 35 25

كاترين 31 17

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 23

بني سويف 37 23

المنيا 38 23

أسيوط 38 22

سوهاج 39 24

قنا 41 25

الأقصر 41 25

أسوان 42 25

إدفو 42 24

أبو سمبل 41 24

الوادي الجديد 41 22

شلاتين 37 27

أبو رماد 35 28

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 29.