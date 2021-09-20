قبل يومين من «الخريف».. ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية زيادة في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة ونشاط الرياح، اليوم، وسط تراجع التوقعات بهطول أمطار على المدينة الساحلية، حيث ساد طقس صيفي قبل انتهاء فصل الصيف بيومين فقط وحلول فصل الخريف رسمياً وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وعادت الموجة الحارة مرة أخرى، والطقس المشمس بعدما شهدته المدينة الساحلية لأول مرة من تغيرات مناخية تسببت في هطول أمطار على المدينة خلال الشهر الجاري، إضافة إلى غيوم وطقس رطب تسبب في ارتفاع أمواج البحر وعدم استقرار حالة الطقس.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 20سبتمبر

وسجلت درجات الحرارة، اليوم، في محافظة الإسكندرية، 33 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 60%، وسرعة الرياح إلى 23 كيلومترا في الساعة، مع توقعات باستمرار الطقس المشمس على المدينة الساحلية خلال آخر يومين في فصل الصيف خاصة مع عودة الرطوبة كما كانت في شهر أغسطس الماضي، ودرجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب نشاط الرياح وارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية.

الرطوبة ونشاط الرياح في الإسكندرية

ورصدت خريطة التنبؤات الجوية زيادة في نشاط الرياح درجتين عما كان عليه، ما يسبب ارتفاع أمواج دون تأثر حركة الملاحة في الميناء بنشاط الرياح، مع زيادة الرطوبة وطقس مشمس على كافة ارجاء المدينة.