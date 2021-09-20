الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بأنحاء الجمهورية كافة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، والذي يقدمه الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، وأن يكون حار ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائلًا للحرارة ورطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

الطقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليلا

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليلا، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع تكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، ومتوقع أن تكون كما يلي:

القاهرة العظمى 36 والصغرى 23.

الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 23.

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 24.

سيوة العظمى 37 والصغرى 20.

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 24.

دمياط العظمى 31 والصغرى 22.

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 22.

السويس العظمى 36 والصغرى 23.

العريش العظمى 32 والصغرى 23.

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 16.

طابا العظمى 34 والصغرى 24.

شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 26.