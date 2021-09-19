الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والقاهرة تسجل اليوم 35 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة طقس اليوم الأحد، موضحة أن الطقس سيشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من اليوم، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة، بعد أن سجلت السبت 32 درجة، لتسود أجواء حارة ورطبة على شمال البلاد وشديدة الحرارة على جنوب البلاد نهارا، وتنخفض الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في مصر

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 35 23

الإسكندرية 32 23

وادي النطرون 33 23

طنطا 33 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 22

بلطيم 31 24

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 35 22

بورسعيد 30 23

دمياط 30 22

الزقازيق 35 22

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 36 24

نخل 33 17

نويبع 36 26

طابا 33 23

كاترين 32 16

الطور 33 26

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 27

الفيوم 36 24

بني سويف 36 23

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 37 24

قنا 38 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبو سمبل 37 25

الوادي الجديد 37 25

شلاتين 35 29

أبو رماد 35 28

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 28

الفترة الحالية تشهد ظهور السحب المنخفضة في الصباح الباكر

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الفترة الحالية تشهد ظهور السحب المنخفضة في الصباح الباكر على بعض المناطق، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا وتنشط الرياح على بعض المناطق ليلا مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.