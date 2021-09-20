انتحار طالب طب من أعلى جامعة خاصة بأكتوبر: «آسف سامحوني»

كشفت تحريات المباحث، أن الطالب المنتحر، يدرس في الفرقة الثانية بكلية الطب، من داخل جامعة خاصة في أكتوبر، من الطابق الرابع، فتوفي قبل وصوله المستشفى لإسعافه، وتبين تعرضه لكسر بالغ في الجمجمة، أدى إلى وفاته، بعد أن ساءت حالته الصحية، وأخطرت النيابة بالحادث، فقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطالب لبيان أسباب وفاته، واستدعت شهود العيان لسماع أقوالها في الحادث.

أسرة الطالب المنتحر: كان يمر بأزمة نفسية

«آسف سامحوني».. رسالة تركها الطالب المنتحر في الواقعة التي عرفت انتحار طالب الطب في شقته التي يعيش فيها مع أحد أفراد أسرته، بسبب سفر والديه خارج البلاد، وبينت التحريات، أنه يعاني من حالة نفسية سيئة منذ عدة أشهر، وأن معاناته تزايدت بسبب عدم وجود أصدقاء له يتحدث معهم، وأنه كان منطويًا على نفسه بشكل كبير.

إصابات بالغة في رأس طالب أكتوبر تسببت في وفاته

وأضحت التحريات، أن الطالب المنتحر طالب في الفرقة الثانية بكلية الطب، وأنه أسرع بإلقاء نفسه من مبنى الجامعة، وتحديدًا من الطابق الرابع، وأن جيرانه فوجئوا بالحادث، عندما سمعوا صوت ارتطام جثمانه بالأرض، وأنهم أسرعوا إلى نقله محاولين إسعافه، لكنه مات بسبب قوة الإصابات البالغة التي تمكنت من منطقة الرأس.

معاينة مكان الحادث

كانت أجهزة الأمن في الجيزة، انتقلت إلى مكان الحادث، ولاحظت وجود آثار دماء الطالب على الأرض، فتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، واستمع الفريق الأمني بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، لأقوال شهود العيان الذين شرحوا تفاصيل سقوط الطالب منتحرًا، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.