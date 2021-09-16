سبب انتحار فتاة مول سيتي ستارز: كانت تعاني من الاكتئاب وسوء المعاملة

ألقت فتاة نفسها من الطابق السادس بمول سيتي ستارز، مساء أمس، الأمر الذي آثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو، يوثق لحظة انتحار الفتاة التي عرفت إعلاميًا باسم «فتاة سيتي ستارز»، أصبحت الفتاة المنتحرة حديث الساعة، يتساءل البعض عن أسباب انتحارها، بينما يدعو لها البعض الآخر لها بالمغفرة والرحمة.

سبب انتحار فتاة مول سيتي ستارز

تقدم «الوطن» لقرائها في التقرير التالي، أسباب انتحار فتاة سيتي ستارز، واللحظات الأخيرة في حياتها كالآتي:

آخر ساعة في حياة فتاة سيتي ستارز

ذهبت فتاة سيتي ستارز المنتحرة «ميار» صاحبة الـ23 عاما والتي تدرس في كلية طب أسنان، إلى مول سيتي ستارز لمقابلة صديقتها «نيرة»، التي ترافقها في ذات الكلية، جلسا الصديقتان في إحدى الكافيات المتواجدة في المول الكائن في مدينة نصر، وتحدثت الفتاة المنتحرة عن سوء معاملة أهلها لها، وهي في حالة حزن واكتئاب شديد، ومع قرب الساعة الخامسة مساءً ذهبت صديقتها وتركتها بمفردها وفكرة الانتحار تسيطر عليها حتى أخذت الخطوة وألقت بنفسها من الطابق السادس.

أسباب انتحار فتاة سيتي ستارز

واقعة لا تزال حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن سادت حالة من الحزن منذ سماع خبر انتحار فتاة سيتي ستارز وحتى هذه اللحظة، حيث أكدت صديقتها في تحقيقات النيابة العامة أن «ميار»، انتحرت بسبب الاضطهاد وسوء المعاملة من قبل أسرتها، مما ترتب على ذلك معاناتها من الاكتئاب الشديد خاصة في الفترة التي كانت تعاني فيها من الضيق الشديد بسبب رفض والدها خروجها مع أصدقائها والتضيق عليها في البيت.

عرض جثة فتاة سيتي ستارز على الطب الشرعي

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وناقشت صديقة الفتاة المنتحرة، ثم ناظرت الجثة، وتحفظت أجهزة الأمن على مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة، ومدته 37 ثانية، وتبين من خلال الفحص، أن الفتاة ألقت بنفسها من الطابق السادس في مول سيتي ستار بمدينة نصر، ولا تزال التحقيقات مستمرة.