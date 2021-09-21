تفاصيل الشهادة الخماسية اليومية من البنك الأهلي الكويتي بعد قرار تثبيت الفائدة

تمنح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عددًا من التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، وفي إطار حرص البنك الأهلي الكويتي ـ مصر على جذب العديد من العملاء الجدد والحفاظ على العملاء الحاليين، يقدم البنك مجموعة مميزة من الباقات والأوعية الادخارية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، لتناسب احتياجات العملاء في الحصول على عائد دوري مضمون على أوعيتهم الادخارية، يأتي على رأسها، الشهادة الخماسية اليومية، بعوائد تنافسية ومدد صرف متنوعة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة للشهادة الخماسية اليومية، المقدمة من البنك الأهلي الكويتي، ذات العائد اليومي، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد والمالية، بالتزامن مع الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

تفاصيل الشهادة الخماسية اليومية من البنك الأهلي الكويتي

ـ يتم الشراء للأفراد الطبيعيين فقط سواء مصريين أو أجانب.

ـ تصدر الشهادة بقيمة 1000 جنيه مصري ومضاعفتها.

ـ مدة الشهادة خمس سنوات.

ـ دوريات صرف العائد يومية وشهرية وربع سنوية وعند الاستحقاق طبقا لنوع و مدة الشهادة.

ـ يتم إضافة العائد تلقائياً للحساب الجاري أو التوفير.

ـ إمكانية الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة.

ـ إمكانية الاسترداد متاحة بعد ستة أشهر من تاريخ أصدار الشهادة، وفقا للجداول الاستردادية المعلنة.

كما يصدر البنك الأهلي الكويتي ـ مصر، شهادات الادخار التراكمية، بفائدة تصل إلى 250%، للأفراد الطبيعيين فقط سواء كانوا مصريين أو أجانب، بقيمة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، مدة الشهادة 10 سنوات، وأوضح البنك أن إمكانية الاسترداد متاحة بعد شهر من تاريخ اصدار الشهاد وفقا للجداول الاستردادية المعلنة.