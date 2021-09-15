«مستقبل وطن» يكرم 31 طالبا من أوائل الشهادات العامة في بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أمس الثلاثاء، الاحتفالية التي نظمها حزب مستقبل وطن على مسرح جامعة بني سويف، لتكريم أوائل الشهادة العامة «الثانوية العامة والأزهرية، والدبلومات الفنية»، والبالغ عددهم 31 مكرما، وذلك بحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والنائب حسام العمدة أمين عام حزب مستقبل وطن ببني سويف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة.

حضر الاحتفالية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: الدكتور عبد الله علي مبروك، والدكتورة منى عبد الله، والإعلامية ميرفت ميشيل، والدكتورعلى بدر، والنائب طه الناظر، والدكتورة حنان سليمان، والنائب نبيل حميدة، والنائب أحمد علي عباس، بالإضافة إلى عدد من القيادات التعليمية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف والمنطقة الأزهرية، وعدد من وكلاء الوزارة، ومديري الإدارات التعليمية والأزهرية وأسر وأولياء أمور الطلبة الأوائل المكرمين.

محافظ بني سويف يهنئ المكرمين بتفوقهم

ووجَّه المحافظ التهنئة إلى الطلاب المكرمين بتفوقهم المميز، والذي جاء في ظل ظروف استثنائية، مطالباً إياهم بالاستمرار على النجاح ومواصلة الجهد والعمل للحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، مشيراً إلى أن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين، مؤكدًا أن التعليم هو قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حاملو مشاعل التنوير الذين يحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة، موجها تحية إعزاز وتقدير لأولياء الأمور لدورهم في رعاية أبنائهم وتوفير المناخ المناسب لهم للتفوق، ومعربا عن تقديره للقائمين على قطاع التعليم العام والأزهري لما بذلوه من جهد والوصول إلى هذا الأداء المتميز، وموجها الشكر للقائمين على تنظيم الاحتفالية.

رئيس جامعة بني سويف: شكرا لأسركم على ما بذلتموه تجاه أبنائكم

بدوره، قدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب المكرمين على تفوقهم، معربا عن تقديره لأسرهم على ما بذلوه من جهد لمعاونتهم على تحقيق هذا النجاح، الذي يُعد نتاج منظومة متكاملة من الجهد والتعب والتركيز، مشيراً إلى أن ما حققه الطلاب خطوة أولى في مسيرة حياتهم التي تبدأ أولى مراحلها بالالتحاق بالجامعة التي تحتاج ليس فقط إلى مجهود علمي في المذاكرة فقط، بل يحتاج الطالب الجامعي أن يكتسب خلال دراسته بالجامعة لمهارات أخرى تؤهله لخوض غمار الحياة، متسلحاً بأدوات جديدة وفكر واع وإدراك مستنير.

امين حزب مستقبل وطن ببني سويف: الحزب يدعم جهود اجهزة الدولة ومؤسساتها في العملية التعليمية

من جانبه تقدم النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، بالتهنئة للأوائل وأولياء أمورهم، معرباً عن سعادته بتنظيم هذه الاحتفالية لمشاركة أهالي وأسر المكرمين فرحتهم بحصد ثمار تعبهم وكفاحهم، مؤكدا أهمية الحفاظ على التفوق من خلال الجد والاجتهاد والالتزام الدائم، مشيرا إلى أن الحزب يدعم جهود أجهزة ومؤسسات الدولة في العملية التعليمية بجميع مراحلها، وأن أبواب الحزب مفتوحة أمام المتميزين في كافه المجالات في إطار تعليمات الأمانة المركزية للحزب بتكريم المتميزين بجميع المحافظات.

من جهته أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم عن شكره وتقديره الكبير لحرص "د. محمد هانى غنيم" على تكريم المتفوقين، والذى جاء فى ظل ظروف استثنائية بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو ما مثل عبئا إضافيا على الطلاب وذويهم على السواء، داعيا الطلاب إلى مواصلة التفوق فى المرحلة الجامعية وتحقيق مستقبل أفضل، وأن يكونوا عناصر داعمة لوطنهم مصر.

في المقابل أعرب أهالي وأولياء أمور الطلاب الأوائل عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ بني سويف الذي حرص على تكريم الأوائل دون استثناء سواء في التعليم الثانوي العام والفني، مؤكدين على أن تكريم الدولة لأبنائهم يساعدهم في مشوارهم نحو دعم أبنائهم المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الناجحة، وأن يكونوا عناصر داعمة لوطنهم الغالى مصر.

وفي أجواء سادتها الفرحة،أعرب عددًا من الطلاب والطالبات عن سعادتهم الكبيرة بالتكريم،حيث عبر أولياء الأمور عن تقديرهم لمحافظ بني سويف وحرص على مشاركتهم فرحتهم بتكريم أبنائهم الأوائل سواء في التعليم الثانوي العام والأزهري والفني، مؤكدين على أن تكريم أبنائهم يساعدهم في مشوارهم نحو دعم أبنائهم المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الناجحة.