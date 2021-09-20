وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني خلال زيارته الرسمية لمصر

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق الركن محمد على المقدشي وزير دفاع جمهورية اليمن والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تضمنت نقل الخبرات والتعاون العسكري بين البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة بين القوات المسلحة المصرية واليمنية، مشيرا إلى توافق رؤى القيادة السياسية لكلا البلدين تجاه دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، وسعي مصر المتواصل نحو استقرار دولة اليمن الشقيق.

وأعرب وزير الدفاع اليمني، عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية، مزيدا من التعاون، على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين، مؤكدا تقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كل المجالات، وحرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بدور مصر المؤثر والفعال في محيطها الإقليمي والدولي، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليمني بالقاهرة والملحق العسكري اليمني.