محافظ الإسكندرية يشيد بتنظيف 8 شواطئ مع انتهاء الصيف: أكبر حملة في مصر

أشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بجهود وزارة البيئة بالتعاون مع المجتمع المدني، أمس الإثنين، لتنظيف 8 شواطئ والتي تعتبر أكبر حملة لتنظيف الشواطئ في البلاد، بطول حوالي 5 كيلو أمتار، حيث تم رفع أكثر من طن مخلفات من الشواطئ.

حملة تنظيف شواطئ الإسكندرية

وبدأ المتطوعون من المجتمع المدني ووزارة البيئة وشباب الإسكندرية في تنظيف شواطئ الإسكندرية 8 شواطئ وهي (السرايا- إيناس حقي- سيدى بشر 1- وإدوارد الخراط- ميرمار- ميامي العام- وانلى- وشاطئ أنطنيو المندرة سابقا) و ذلك في غضون ساعتين؛ يأتي هذا تزامنا مع احتفالية اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ، إضافة إلى انتهاء موسم الصيف والاستعداد لفصل الخريف المقرر حلوله على مصر غدا، 22 سبتمبر الجاري.

محافظ الإسكندرية كفاءة النظافة في المدينة الساحلية

ووجَّه الشريف برفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة خدمة النظافة، مشيرا إلى أهمية التعاون بين المجتمع المدني والحكومة لزيادة الوعي ورفع مستوى الوعي في المجتمع؛ وخاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم السبت الماضى أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى والذي يأتي تقديرا من جانب الدولة لمجهودات المجتمع المدني.

محافظ الإسكندرية يشيد بحملة توعية رواد الشواطئ بمشكلات القمامة

وأشاد المحافظ بحملة توعية رواد الشواطئ بمشكلات القمامة البحرية وتأثيرها على البيئة والكائنات البحرية ورفع مستوى الوعي لمرتادي الشواطئ بضرورة الحفاظ على الشواطئ ونظافتها وحمايتها من كل المخلفات وخاصة البلاستيكية، بما يوفر بيئة صحية مستدامة.