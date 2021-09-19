حملة لتنظيف شواطئ الإسكندرية بعد انتهاء موسم الصيف

مع انتهاء موسم الصيف وضعف نسب الإشغال على شواطئ الإسكندرية، شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عددا من الحملات خلال موسم الصيف وبعد الانتهاء منه، من أجل العمل على تنظيف شواطئ الإسكندرية، بشكل يومي ومنع إلقاء القمامة أو الأكياس أو المخالفات الخاصة بالرواد والمصطافين في البحر أو دفنها داخل الرمال، وذلك للحفاظ على البيئة البحرية وعدم انقراض الحياة البحرية.

تنظيف شواطئ الإسكندرية

ودعت سياحة الإسكندرية، المصطافين بضرورة الحصول على كيس بلاستيك قبل الدخول إلى الشواطئ من أجل وضع فيه كل المخالفات إضافة إلى تواجد أكثر من صندوق للقمامة في الشواطئ لإلقاء المخالفات خاصة المخالفات البلاستيكية والتي تهدد حياة السلاحف البحرية في مدينة الإسكندرية، خاصة مع إلقاء الزجاجات البلاستيكية في البحر وقتل السلاحف البحرية.

في بادرة هي الأولى من نوعها، أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية مهرجان النظافة على 4 من شواطئ الإسكندرية، وتمثل المهرجان في توزيع أكياس قمامة على المصطافين لتجميع القمامة واستبدالها بهدايا قيمة تختلف قيمتها، وفقاً لحجم القمامة التي تم تجميعها.

سياحة الإسكندرية ومبادرة تنظيف الشواطئ

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن السياحة منذ بدء موسم الصيف وحتى الانتهاء منه، وخاصة في يوم «الويك إند» يتم المرور على المصطافين في الشواطئ، من أجل حملة تنظيف الشواطئ، حيث محاولة ترسيخ فكرة النظافة في الموسم الصيفي الحالي، تمهيداً لتطبيقها في مصيف 2022.

وأضاف رشاد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك عدد من المبادرات التي شنتها الإدارة خلال الموسم الحالي تميهدًا لوضع خطة لتطبيقها وتنفيذها في الموسم الصيف المقبل، والتي من أهمها تنظيف الشواطئ، حيث حاولت استخدام نظام التحفيز والتشجيع عبر استبدال أكياس القمامة بهدايا تتراوح قيمتها بقدر حجم الكيس الذي تم تجميع مخالفات فيه من على الشواطئ.

وأكد على أن هذا العام شهد توزيع الهدايا البسيطة من مواد غذائية بسيطة، فيما تتمثل الهدايا الكبرى في الأدوات الدراسية من شنط وكشاكيل وزجاجات مياه بلاستيكية وغيرها من باقي الأدوات، من أجل التحفيز على النظافة.