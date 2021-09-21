وزيرة التضامن: تدريب 3 آلاف شاب ودعمهم بـ«شطنة معدات» للعمل

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة عدد المتدربين في اتفاقية التعاون بين الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ووزارة الصناعة إلى 3 آلاف شاب بدلا من 1000 شاب، على أعمال الحرف ومن ثم إرسالهم إلى مراكز خدمة للعمل بها.

10 ملايين جنيه لتدريب الشباب من وزارة التضامن الاجتماعي

وأوضحت القباج خلال كلمتها في جلسة عن دور منظمات العمل الأهلى فى التصدي للهجرة غير الشرعية بالإسكندرية، أنه سيتم توفير «شنط عدة» عبر تخصيص مبلغ يقارب 5 آلاف جنيه لكل شاب من الممكن أن يزيد المبلغ أو يقل، وذلك بمجموع 10 ملايين جنيه لتدريب الشباب.

وأكدت أن ذلك القرار يأتي بمثابة توفير فرص عمل لكل شاب من خلال كل حرفة يقوم بتعلمها حيث توفر له الوزارة مبلغا ماليا يساعده على شراء شنطة المعدات الخاصة به.

التدريب وفرص العمل تقضي على الهجرة غير الشرعية

وجاء ذلك بعدما أعلن الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، عن فرص التدريب والتأهيل التي ستتم عبر وزارة الصناعة بقيمة 400 جنيه وهي القيمة التي سوف تتكفل بها وزارة التضامن الاجتماعي ما يجعل التدريب مجاني.

وذلك حيث يرى عبد القوى إن أزمة الهجرة غير الشرعية جاءت نتيجة أن الشباب لا يجدون فرص عمل «فالشاب بيصل لمرحلة أنه يبيع اللي وراه عشان يسافر»، لذا فكان الحل من عبر توقيع بروتوكول بين الإتحاد العام للجمعيات الأهلية مع التعليم الصناعي ووزارة الصناعة من أجل العمل على التأهيل والتدريب والتمكين للشباب.