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وزيرة التضامن تقرر مضاعفة عدد المعارض في محافظات الجمهورية المختلفة

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الوطن
01:34 م | الجمعة 17 سبتمبر 2021
وزيرة التضامن

وزيرة التضامن

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مضاعفة إقامة المعارض على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وزيادة عدد العارضين المشاركين فيها، مشيرة إلى أن قطاع دعم وتسويق الحرف التراثية، سيشهد نهضة تزامنا مع برنامج فرصة، ودعم التعاونيات الإنتاجية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ببحث ودراسة شكوى 30 أسرة منتجة.

الوزارة تنظم 8 معارض ديارنا خلال 2021

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه خلال عام 2021، نظمت الوزارة ثمانية معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية في مختلف المحافظات: أسوان، الأقصر، أسيوط، المنيا، الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، والساحل الشمالي، مؤكدة أنه من المخطط إطلاق معرض تاسع بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة في نهاية شهر سبتمبر الحالي.

مشاركة 810 عارضين

وشهدت هذه المعارض، مشاركة ما يقرب من 810 عارضين وراءهم منتجات حوالي 5.120 أسرة منتجة، مع اعتبار أن الوزارة تقوم بدعم مشاركة العارضين بجزء كبير ويتحمل العارضون فقط جزء بسيط من التكلفة.

رفع مهارات العاملين من خلال 420 مركز أسر منتجة

وأوضحت القباج، أن الوزارة تعمل على رعاية الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها سواء اليدوية أو الحرفية أو البيئية أو التراثية عبر إقامة معارض متنوعة منذ عام 1964، كما تعمل على تطوير منتجاتهم، من خلال رفع مهارات العاملين من خلال 420 مركز أسر منتجة و71 مركز تكوين مهني، كما أنها تتوسع حالياً في التدريب على مهارات إدارة المشروعات ومجال التسويق، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم المعارض والأسواق، وخدمات الإقراض متناهي الصغر.

الجدير بالذكر، أن أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على تنمية مصالح التعاونيات الانتاجية والتجمعات الحرفية والعمالة غير المنتظمة بشكل عام، وتقوم الوزارة حالياً بإعداد استراتيجية للحفاظ على الحرف التراثية وتسويقها داخل وخارج البلاد، كما تعمل على استراتيجية لحماية وتأمين العمالة غير المنتظمة.

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