3 أشهر مع إيقاف التنفيذ لـ«سيدة المحكمة» في الاعتداء على ضابط شرطة

قضت محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم، بمعاقبة المستشارة نهى إمام، وكيلة هيئة النيابة الإدارية المحالة للمعاش، والمعروفة بـ«سيدة المحكمة»، بالحبس لمدة 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وذلك في الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على حكم أول درجة القاضي ببراءتها في من الإتهامات المنسوبة بها والتي تتعلق بالاعتداء على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله.

إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية

وأحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المتهمة نهى الإمام للمحاكمة أمام مخكمة الجنح، ونسبت النيابة لها اتهامات إهانة أحد رجال الضبط، بالإشارة والقول، في أثناء تأدية وظيفته، وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف، ما أسفر عن إصابة الضابط بجروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا، أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.

تحقيقات النيابة العامة تنتهي إلى تعدي المتهمة نهى الإمام على الضابط

وانتهت تحقيقات النيابة العامة، إلى تعدي المتهمة نهى الإمام على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة في أثناء تأديتهم أعمالهم، ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والتعدي عليه وأتلفت رتبته وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وسألت النيابة العامة، محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة، فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكّدا تعدّي المتهمة عليه بالقول والضرب، فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنَّها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وكانت النيابة العامة، فحصت هاتف المتهمة، فتبينت به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.