التنمر واستعرض القوة.. تهم نسبتها النيابة العامة لطبيب «اسجد لكلبي»

أزاحت النيابة العامة اللغط، في واقعة فيديو «اسجد لكلبي»، الذي أحدث موجة غضب موسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بالقبض على الطبيب عمرو خيري رئيس قسم العظام في جامعة عين شمس، وطبيب آخر يدعى «معتز» وموظف إداري بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، محبوسين بتهم التنمر على الممرض عادل، بالقول، واستعراض القوة والسيطرة عليه، فأمروه بالسجود إلى «كلب» يملكه الدكتور عمرو خيري، مستغلين ضعف الممرض وسلطتهم عليه، بقصد تخويفه، ووضعه موضع السخرية، والحط من شأنه في فيديو تداول على نطاق واسع.

تفاصيل فيديو «اسجد لكلبي»

وأقامت النيابة العامة الدليل على الدكتور عمرو خيري صاحب فيديو «اسجد لكلبي»، وبينت التحقيقات أن الجناة خرجوا على المبادئ والقِيم الأسرية داخل المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة حياة الممرض عادل سالم الخاصة، بنشرهم فيديو يتضمن السخرية منه، عرف إعلاميًا بفيديو «اسجد لكلبي» عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، ما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف ارتكاب تلك الجرائم، للتقليل من شأن المجني عليه، وشاهدت النيابة العامة مقطع فيديو واقعة التنمر، إذ أقر المتهمون به، وبصحة ظهورهم فيه.

حبس الدكتور عمرو خيري

كانت النيابة العامة، قررت حبس الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام في مستشفى عين شمس وطبييب آخر، وموظف إداري على ذمة التحقيقات، بتهم التنمر بالممرض عادل سالم، بعد نشرهم فيديو ظهر خلاله الممرض، وهو ينفذ تعليات الدكتور عمرو خيري بـ«نط الحبل» بشكل متكرر، رغم كبر سنه وتجاوزه الـ60 سنة من عمره، وبعدها طلب منه الطبيب «عمرو خيري» السجود للكلب بقوله: «اسجد لكلبي»، فرفض الممرض، وبعدها أمره بأن يعطي التحية للكلب، فاستجاب الممرض عادل سالم لتعليمات الطبيب، وأعطى التحية لـ«الكلب».