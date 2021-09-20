سبب انتحار طالب الطب بأكتوبر بعد القفز من الطابق الرابع بجامعة خاصة

«أنا آسف سامحوني».. رسالة تركها طالب في الفرقة الرابعة بكلية الطب في إحدى الجامعات الخاصة، قبل أن يقفز من الطابق الرابع داخل الجامعة، منتحرًا ومات إثر إصابته تلك، وبينت التحريات، أن طالب الطب، كان منطويًا، لا يتحدث مع أحد من أصدقائه، حتى وصل به الأمر إلى عدم التجاوب مع أفراد أسرته، خاصة والديه، اللذين يعيشان خارج البلاد، بسبب ظروف السفر للعمل، وأنه يعاني من ظروف نفسية سيئة دفعته لـ«الانتحار»، وصعد إلى الطابق الرابع في الجامعة، وألقى بنفسه، فسقط على الأرض فاقدًا للوعي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولات إسعافه.

التحريات: طالب الطب ألقى بنفسه من داخل مبني في الجامعة

وأفادت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن طالب الطب المنتحر، في منتصف العقد الثالث من عمره، وكان يعاني من مشاكل نفسية، فانتحر، وبينت التحريات عدم حدوث أي شبهة جنائية في الوفاة، ويعاني من أزمة نفسية سيئة منذ عدة أشهر، وأن الطالب المنتحر يعيش بمفرده داخل شقة في الحي المتميز بسبب سفر والديه، واستمع فريق من المباحث لأقوال شهود العيان، الذين أكدوا أنهم فوجئوا بارتطام جثمان الشاب على الأرض، فأسرعوا نحوه، فوجدوا الدماء تسيل منه على الأرض، بسبب قوة الارتطام.

تشريح جثمان طالب الطب المنتحر

وقررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان طالب الطب المنتحر، من الطابق الرابع في إحدى الجامعات الخاصة لبيان أسباب وفاته، كما صرحت بالدفن، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، واستمعت المباحث لأقوال 4 من موظفي الجامعة، الذين شاهدوا الواقعة، وأقروا بأنهم فوجئوا بسقوط الطالب من الطابق الرابع.