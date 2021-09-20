هجوم مسلح على جامعة بيرم الروسية يتسبب في إصابة طالب عراقي

وقع إطلاق نار في جامعة بيرم الروسية، اليوم الإثنين، ما أدى لسقوط 8 قتلى، حيث كشفت سلطات إنفاذ القانون في روسيا عن هوية مرتكب حادث إطلاق النار في جامعة بيرم الروسية اليوم، وقالت إن طالبا مسلحا فتح النار في جامعة بيرم الروسية، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة عدد آخر، وأفادت لجنة التحقيقات الروسية، المسؤولة عن التحقيقات في الجرائم الكبرى، أن المسلح مرتكب الحادث هو أحد الطلاب في الجامعة.

الطالب العراقي يدرس في جامعة بيرم الروسية

فيما كشفت وسائل إعلام روسية أن من بين المصابين في الهجوم الذي نفذه مسلح، صباح اليوم الاثنين، في جامعة بيرم الروسية بمنطقة الأورال، طالبا عراقيا أُصيب أثناء محاولته حماية فتاة من الرصاص.

وقال الطالب العراقي إنه وقف أثناء الاستراحة عند النافورة، في حرم جامعة بيرم الروسية، ورأى شابا يرتدي ملابس سوداء يحمل سلاحا، وبدأ يطلق النار، موضحا أن فتاة كانت تقف بجواره واستلقت على الأرض عندما سمعت الطلقات، فحاول حمايتها من الرصاص، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري.

الطلاب قفزوا من نوافذ جامعة بيرم الروسية

وكانت تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت طلابا يرمون بمتعلقاتهم من نوافذ المباني في حرم جامعة بيرم الروسية، قبل أن يقفزوا هربا من المهاجم.

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية التي تنظر عادة في الجرائم الكبيرة، أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح في الاعتداء الذي وقع في جامعة بيرم الروسية، وبأن المهاجم، وهو طالب في الجامعة، أصيب بجروح أيضا أثناء اعتقاله.

وكان حساب على موقع التواصل الاجتماعي قد نسب إلى الطالب المسلح نشر جملة «قد فكرت في هذا طويلا، مرت سنوات وأدركت أنه قد حان الوقت لفعل ما حلمت به»، وذلك قبل أن يتم حجب الحساب في وقت لاحق، وأشار خلال ذلك إلى أن أفعاله ليست بدافع السياسة أو الدين، وإنما بدافع الكراهية.