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5 قتلى و14 مصابا جراء إطلاق نار في جامعة روسية (فيديو)

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سحر المكاوى
10:24 ص | الإثنين 20 سبتمبر 2021
إطلاق نار فى جامعة روسية

إطلاق نار فى جامعة روسية

فتح مسلح النار في جامعة بمدينة «بيرم»، الروسية، صباح الاثنين، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين، حسبما أفادت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية.

وأوضحت وزارة الصحة، في منطقة بيرم، عن إصابة 14 شخصًا، ولكن لا يمكن على الفور التوفيق بين الأرقام المتضاربة للضحايا، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

اعتقال الجاني وفتح تحقيقات في الحادث

وأفادت السلطات الصحية في بيرم، بأنَّ الإصابات وقعت جراء إطلاق النار، ومحاولة الهروب من المبنى.

وذكرت الخدمة الصحفية بجامعة بيرم الحكومية، أنَّ الجاني المجهول استخدم بندقية «غير فتاكة».

وحبس طلاب وموظفو الجامعة أنفسهم في الغرف، وحثت الجامعة أولئك الذين يمكنهم مغادرة الحرم الجامعي على القيام بذلك.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية الروسية إنَّ المسلح اعتقل في وقت لاحق، وفتحت لجنة التحقيق تحقيقا في جريمة القتل في أعقاب الحادث.

ونقلت وكالة «تاس» الحكومية للأنباء عن مصدر- لم تذكر اسمه- في هيئة إنفاذ القانون قوله إنَّ بعض الطلاب قفزوا من نوافذ أحد المباني.

الحادث وقع فى الحادية عشر صباحا بتوقيت روسيا

وأفادت الخدمة الصحافية للجامعة في بيان بأنَّه «عند حوالي الساعة 11 صباحًا، دخل شخص مجهول حرم الجامعة بسلاح، وبدأ بإطلاق النار ما تسبب بوقوع 4 إصابات كحصيلة أولية، جميع أجهزة المدينة والجامعة في حال استنفار، يرجى توخي الحذر».

وأضافت الخدمة أنَّه تمّ إنهاء جميع الفصول الدراسية في الجامعة.

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