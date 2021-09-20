5 قتلى و14 مصابا جراء إطلاق نار في جامعة روسية (فيديو)

فتح مسلح النار في جامعة بمدينة «بيرم»، الروسية، صباح الاثنين، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين، حسبما أفادت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية.

وأوضحت وزارة الصحة، في منطقة بيرم، عن إصابة 14 شخصًا، ولكن لا يمكن على الفور التوفيق بين الأرقام المتضاربة للضحايا، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

اعتقال الجاني وفتح تحقيقات في الحادث

وأفادت السلطات الصحية في بيرم، بأنَّ الإصابات وقعت جراء إطلاق النار، ومحاولة الهروب من المبنى.

وذكرت الخدمة الصحفية بجامعة بيرم الحكومية، أنَّ الجاني المجهول استخدم بندقية «غير فتاكة».

اطلاق نار في جامعة حكومية في روسيا pic.twitter.com/t1mRcPE1l8 — الوزير المرافق (@_AAN90) September 20, 2021

وحبس طلاب وموظفو الجامعة أنفسهم في الغرف، وحثت الجامعة أولئك الذين يمكنهم مغادرة الحرم الجامعي على القيام بذلك.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية الروسية إنَّ المسلح اعتقل في وقت لاحق، وفتحت لجنة التحقيق تحقيقا في جريمة القتل في أعقاب الحادث.

في #روسيا

طلاب جامعة بيرم الحكومية يهربون من النوافذ، بعد سماعهم إطلاق نار pic.twitter.com/5wxyVRiG8u — النافذة (@TheWindoow) September 20, 2021

ونقلت وكالة «تاس» الحكومية للأنباء عن مصدر- لم تذكر اسمه- في هيئة إنفاذ القانون قوله إنَّ بعض الطلاب قفزوا من نوافذ أحد المباني.

الحادث وقع فى الحادية عشر صباحا بتوقيت روسيا

وأفادت الخدمة الصحافية للجامعة في بيان بأنَّه «عند حوالي الساعة 11 صباحًا، دخل شخص مجهول حرم الجامعة بسلاح، وبدأ بإطلاق النار ما تسبب بوقوع 4 إصابات كحصيلة أولية، جميع أجهزة المدينة والجامعة في حال استنفار، يرجى توخي الحذر».

وأضافت الخدمة أنَّه تمّ إنهاء جميع الفصول الدراسية في الجامعة.