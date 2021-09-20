ارتفاع ضحايا هجوم جامعة بيرم الروسية لـ 32 شخصا بين قتيل وجريح

ارتفع ضحايا الهجوم المسلح في جامعة بيرم الروسية الواقعة في منطقة الأورال، اليوم الاثنين، إلى 8 أشخاص وإصابة 24 آخرين وجرى نقل 7 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج أحدهم حالته خطرة.

وأسفر الهجوم، عن إصابة 24 شخص وجرى نقل 7 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج أحدهم حالته خطرة وفقا لقناة «روسيا اليوم».

الأمن يلقى القبض على منفذ هجوم جامعة بيرم الروسية

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم، ولم ترد معلومات فورية عن هوية المسلح أو الدافع المحتمل.

ووفقا لتفاصيل الحادث، فتح مسلح النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية صباح الاثنين، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين، حسبما أفادت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

لجنة التحقيقات الروسية تعلن عن سقوط 8 قتلى في اطلاق النار في جامعة #بيرم الحكومية.#روسيا pic.twitter.com/rbHPnCAsyz — وكالة سبوتنيك للأنباء (@Sputnik_AR_News) September 20, 2021

فيما أوضحت الخدمة الصحفية بجامعة بيرم الحكومية، بأن الجاني استخدم ما يسمى بالسلاح الناري «الصادم»، وهو سلاح مصمم لإطلاق مقذوفات مطاطية أو بلاستيكية غير قاتلة، ولكن يمكن تعديله لإطلاق ذخيرة أخرى.

طلاب الجامعة داخل غرف مغلقة بسبب الرصاص

حبس طلاب وموظفو الجامعة أنفسهم في الغرف، وحثت الجامعة أولئك الذين يمكنهم مغادرة الحرم الجامعي على القيام بذلك.

ونقلت وكالة تاس الحكومية للأنباء عن مصدر- لم تذكر اسمه- في هيئة إنفاذ القانون قوله، إن بعض الطلاب قفزوا من نوافذ أحد المباني.

تقع بيرم على بعد نحو 1100 كيلومتر شرق موسكو، ويبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، يبلغ عدد الطلاب في الجامعة نحو 12000 طالب.

يشار إلى أنه في مايو الماضي فتح مسلح النار على مدرسة في مدينة كازان، فقتل سبعة طلاب واثنين من المدرسين.