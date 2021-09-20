طالبا مسلحا وراء إطلاق النار في جامعة بيرم الروسية

كشفت سلطات إنفاذ القانون في روسيا عن هوية مرتكب حادث إطلاق النار في جامعة بيرم الروسية اليوم، حيث قالت أنّ طالبا مسلحا فتح النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة عدد آخر، وأفادت لجنة التحقيقات الروسية، المسؤولة عن التحقيقات في الجرائم الكبرى، أنّ المسلح مرتكب الحادث هو أحد طلاب الجامعة في الجامعة.

الجاني طالب في جامعة بيرم

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المسلح طالب يبلغ من العمر 18عاما، وأنّه قبل ارتكاب الحادث كان قد نشر لنفسه صورة على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يحمل بندقية وخوذة وذخيرة، وكان حساب على موقع التواصل الاجتماعي قد نسب إلى الطالب المسلح نشر جملة «قد فكرت في هذا طويلا، مرت سنوات وأدركت أنه قد حان الوقت لفعل ما حلمت به»، وذلك قبل أن يتم حجب الحساب لاحقاً، وأشار خلال ذلك إلى أن أفعاله ليست بدافع السياسة أو الدين، وإنما بدافع الكراهية.

قتل المسلح بعد ارتكابه الحادث

قالت ناتاليا بيتشيشيفا، المتحدثة باسم الجامعة، أن القوات تمكنت من قتل المسلح بعد عملية إطلاق النار داخل الجامعة التي تقع على بعد 1300 كم شرق العاصمة موسكو مشيرةً إلى أنّه تمت تصفيته، وظهر جثمان الطالب المسلح ممدداً على الأرض بعد قتله.

وكانت قد انتشرت مقاطع فيديو صباح اليوم الاثنين نشرتها وسائل إعلام محلية روسية لعدد من الطلاب أثناء قفزهم من نوافذ البناية بعد الاعتداء المسلح على الجامعة للنجاة بحياتهم، فيما أفاد عدد من الطلاب أنهم قاموا بوضع حواجز مستخدمين المقاعد لمنع المسلح من اقتحام القاعات الدراسية التي احتموا داخلها بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».