السيسي: حياة كريمة أحد أكثر البرامج التنموية طموحا وشمولا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر سارعت بتقديم تقريرها حول تنفيذ وأهداف التنمية المستدامة، وأخرها التقرير التطوعي الثالث، الذي قدمته مصر الدورة الماضية، خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى يوليو 2021، وذلك اقتناعا منها بأهمية استعراض التقدم المتحقق على المستوى الوطني، خاصة فيما يتعلق بإيجاد بيئة وطنية داعمة لتحقيق التنمية والتطورات الإيجابية التي يشهدها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وحرصا منها على تبادل الخبرات والتجارب.

السيسي: جهود التنمية التي نبذلها هدفها المواطن المصري

وأضاف السيسي، خلال كلمته في جلسة الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، أن مصر أدركت منذ البداية أن أي جهد تبذله الدولة لتحقيق التنمية هدفه المواطن، وصممت سياستها وبرامجها التنموية، واضعة مصلحة المواطن المصري في القلب منها، ملبية لطموحاته، ومستجيبة لمتطلعاته بالعيش الكريم، والعمل المناسب والسكن اللائق، وتبلورت هذه الرؤية، بمبادرة حياة كريمة، التي شرفت بإطلاقها مؤخرا، التي تعد أحد أكثر البرامج التنموية طموحا وشمولا، حيث تعمل على تحقيق التنمية الشاملة، بما ذلك الريف المصري، الذي يعيش فيه السواد الأعظم من المصريين، على نحو يعزز من جهود الدولة، لتحقيق التنمية الاقيليمية المتوازنة، وتحسين جودة الحياة للمواطينن، وخفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر.