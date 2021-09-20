«الغرف التجارية»: زيادة أسعار زيوت السيارات في مصر أدت إلى هدوء السوق

استقرت أسعار زيوت السيارات، في محطات البنزين والأسواق دون زيادة خلال 60 يومًا، وأبلغت شركات إنتاج زيوت المحركات، الوكلاء وكبار التجار والموزعين بثبات الأسعار.

ثبات أسعار زيوت السيارات أدى إلى هدوء الأسواق

وقال عفيفي بدوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، أحد صاحب محطات البنزين، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن زيادة أسعار الزيوت أدت إلى هدوء السوق، موضحًا أن نسبة حصيلة ارتفاعات أسعار زيوت السيارات خلال الـ3 شهور الماضية كانت 15% للمستهلك.بعد

وأوضح «عفيفي» أن عدم رفع شركات زيوت السيارات للأسعار، يعني عدم تقبل الاسواق لزيادات جديدة مدعومًا بتراجع أسعار النفط بحدود 2%.

تحركات النفط عالميا

سجلت العقود الفورية للخام الأمريكي انخفاضا بأكثر من 2% اليوم الأحد 20 سبتمبر، إذ وصلت عقود الخام الأمريكي إلى مستويات 70.30 دولار للبرميل بعد أن خسرت حوالي 2.20% من قيمتها.

انخفاضات مماثلة في العقود الفورية لخام برنت

في سياق متصل شهدت العقود الفورية لخام برنت انخفاضات مماثلة إذ خسرت حوالي 1.97% خلال اليوم وتراجعت حتى الساعة الأخيرة إلى مستويات 73.82 دولار للبرميل.

فيما سجلت العقود الآجلة للنفط،تراجعا لعقود الخام الأمريكي إلى مستويات 70.23 دولار للبرميل بانخفاض بنسبة 2.27% وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 73.87 دولار للبرميل بتراجع على أساس يومي بحوالي 1.94%.

وجاء هذا التراجع في أسعار النفط لأسباب منها الصعود القوي لدولار الأمريكي على مدار اليوم في أعقاب البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي، والتي ساهمت بشكل قوي في دعم الدولار الأمريكي.

وواصل مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من 6 عملات رئيسية، الارتفاع لليوم الثالث على التوالي.

أسعار زيوت السيارات

ويباع زيت سيارات توتال 10000 كيلو بسعة 4 لتر 5w40 بسعرها 705 جنيه ويباع زيت سيارات توتال 3000 كيلو سعة 4 لتر 20 w-50 بسعر 165 جنيه و توتال 5000 كيلو بسعة 4 لتر 20w-50 يباع بسعر 300 جنيه و زيت توتال 7000كيلو بسعة 4 لتر 10w40، ويبلغ سعرها 395 جنيه اسعار زيوت شل 2021.

فيما يباع زيت سيارات شل 5000 كيلو بسعة 5 لتر 15w-50 ويبلغ سعرها 320 جنيه و شل 7000 كيلو بسعة 4 لتر 10w-40 ويبلغ سعرها 365 جنيه و شل 10000 كيلو بسعة 4 لتر 5w-40 ويبلغ سعرها 619 جنيه فيما يباع زيت سيارات التعاون 3000 كيلو بسعة 4 لتر بسعر 160 جنيه و التعاون 5000كيلو بسعة 4 لتر يباع يسعر 205 جنيه وسجل زيت سيارات موبيل 10000 كيلو بسعة 4 لتر 5w-50 سعر 650 جنيه وزيت سيارات موبيل 5000 كيلو سعة 4 لتر 5w-50 سعر 270 جنيه.