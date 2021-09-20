تردد قناة 2 mbc الجديد لمشاهدة الأفلام الأجنبية
كتب:
رحاب عبدالراضى
07:16 م | الإثنين 20 سبتمبر 2021
تردد قناة 2 mbc الجديد
تحظى مجموعة قنوات mbc بجماهيرية كبيرة، نظرًا لتعدد محتواها وما تعرضه، لذا استطاعت أن تكتسب قاعدة كبيرة من الجمهور في مختلف أنحاء العالم، ومن ضمنها قناة 2 mbc.
ويبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة 2 mbc الجديد، لمتابعة الأفلام الأجنبية المتنوعة والأكشن والدراما، حيث يعشق الجمهور العربي أفلام هوليود، لما فيها من حبكه درامية وتشويق وإثارة وأكشن بجانب أفلام الرومانسية والدراما والرعب، ما يجعل قناة mbc 2 تكتسب شهرة واسعة بين الجماهير في العالم العربي، نظرًا لعرضها الأفلام الأجنبية المترجمة على مدار الساعة.
وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تردد قناة 2 mbc الجديد.
تردد قناة 2 mbc الجديد
وفيما يلي نعرض تردد قناة mbc 2 وفق ما ذكرت القناة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
تردد قناة mbc 2 الجديد 2021
تردد قناة إم بي سي 2: 11470
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل الترميز: 27500
مجموعة قنوات إم بي سي
تعرض قناة mbc2 العديد من الأفلام الأجنبية بجودة عالية مترجمة على مدار الساعة، وبدون فواصل إعلانية طويلة تثير استياء المشاهدين.
يذكر أن مجموعة قنوات إم بي سي MBC تأسست عام 1991 فى لندن، وأصبحت تضم من مقرها فى دبي بدولة الإمارات 17 قناة تليفزيونية.
وبجانب الأفلام المتنوعة والأجنبية تعرض مجموعة قنوات إم بي سي العديد من البرامج، ومن أهم المشاهدات وأعلاها حول العالم برنامج «سكووب مع ريا»، والذي تقدمة الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، ويتناول العديد من الأخبار الخاصة بالفنانين ومشاهير هوليود، والمقابلات حصرية، وأحداث السجادة الحمراء.