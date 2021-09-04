تردد قناة إم بي سي مصر 2021 على النايل سات وعرب سات

تعرض قناة إم بي سي مصر العديد من البرامج الترفيهية والمسلسلات المميزة والبرامج الإخبارية التي تحرص القناة على اختيارها بعناية كبيرة لجذب انتباه المشاهدين، ما يجعل عمليات البحث تزداد يوميًا حول تردد قناة إم بي سي مصر وكيفية ضبطها على شاشة التلفزيون.

ولذا تستعرض «الوطن» في هذا الصدد، تردد قناة إم بي سي مصر على النايل سات وكيفية ضبط التردد على شاشة التليفزيون على النحو التالي:

تردد قناة إم بي سي مصر

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الجديد: 12015.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي العرب سات:

التردد:11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط تردد قناة إم بي سي مصر

ويمكن للمشاهدين ضبط تردد قناة إم بي سي مصر على شاش التلفزيون من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على زر Menu أو القائمة.

- ثم الضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- بعد ذلك اختار تثبيت أو Installation.

- عند ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً.

- اختيار التردد الرأسي V.

- اختيار معدل الترميز 27500 ثم الضغط على موافق Ok.

- الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

- بعد ذلك قم بالبحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد.

وتستمد قنوات «إم بي سي MBC» شعبيتها من برامجها وكونها قناة مفتوحة وغير مشفرة، ومن أهم ما تعرضه مجموعة القنوات هو مسلسل سلسال الدم، كما تقدم عددًا من البرامج منها Action Zone وMaking The Movies، وFashion Forward Scoop with Raya.