تردد قناة إم بي سي مصر 2021 على النايل سات وخطوات الضبط

جذبت قناة إم بي سي مصر انتباه الكثير من المشاهدين بسبب البرامج التي تعرضها، بالإضافة إلى المسلسلات المميزة، والبرامج الإخبارية والتي سعت القناة إلى إثبات جدارتها باختيارها بعناية كبيرة، لذا يبحث الكثير من المشاهدين عن تردد قناة إم بي سي مصر على شاشة التلفزيون.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تردد قناة إم بي سي مصر على النايل سات وكيفية ضبط التردد على شاشة التليفزيون على النحو التالي:

تردد قناة إم بي سي مصر

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الجديد: 12015.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي العرب سات:

التردد:11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط تردد قناة إم بي سي مصر

ويمكنك ضبط تردد قناة إم بي سي مصر على شاشتك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- اضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- بعد ذلك اختيار تثبيت أو Installation.

- يفضل عند ضبط القناة اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختر القمر Nilesat / Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً.

- اختر التردد الرأسي V.

- اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- انتظر حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا اضغط على حفظ أو Save.

- بعد ذلك ابحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد.

وتستمد قنوات إم بي سي شعبيتها من برامجها وكونها قناة مفتوحة وغير مشفرة، ومن أهم ما تعرضه مجموعة القنوات هو مسلسل سلسال الدم، كما تقدم عدد من البرامج منها Action Zone وMaking The Movies، وFashion Forward Scoop with Raya.