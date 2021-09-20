أستاذ بترول: مصر ستستفيد من ارتفاع أسعار الغاز عالميا لأنها دولة مصدرة

شهدت الفترة الحالية الكثير من التطورات في الأسواق العالمية للغاز الطبيعي، تمثلت في ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار الفورية، وفق مؤشر TTF في أوروبا.

وأشارت العديد من المؤشرات إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير حيث تجاوز حاجز 21 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف شهر سبتمبر الجاري ، مقارنة بـ7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مطلع عام 2021.

المرة الأولى التي يصل فيها مؤشر TTF إلى هذا المستوى القياسي

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها مؤشر TTF إلى هذا المستوى القياسي، متخطيا بذلك أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في السوق الآسيوي في سابقة هي الأولى في تاريخ الصناعة.

وتستفيد مصر من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير، حيث تعتبر مصر إحدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، وهو ما يجعل هناك زيادة في أرباحها من الكميات المباعة من الغاز نظرا لارتفاع سعره.

أسعار الغاز الطبيعي ترتبط بأسعار النفط العالمية

وفي هذا السياق، قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ البترول والطاقة في الجامعة الأمريكية، إن أسعار الغاز الطبيعي ترتبط بأسعار النفط العالمية، وهو ما يفسر أسباب ارتفاع أسعار الغاز حيث أن أسعار النفط ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بشكل واضح.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بسبب زيادة مصاريف النقل والإسالة وتحويل الغاز من الحالة الغازية إلى السائلة لتصديره في شحنات.

وأشار إلى أن مصر ستستفيد من ارتفاع الأسعار لأنها دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال بسبب وجود فائض من إنتاج الغاز الطبيعي، فخلال 7 أشهر تم تصدير 44 شحنة للغاز المسال.

وأوضح أن مصر تمتلك صناعات بتروكيماوية من الغاز الطبيعي وهو ما يزيد من سعرها، ويجعل هناك فائضا ربحيا أكبر من العملات الأجنبية من خلال تصدير الصناعات الملحقة بالغاز الطبيعي.