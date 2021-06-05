أسعار الغاز للسيارات في مصر: 3.5 جنيه للمتر المكعب

تعتبر أسعار الغاز للسيارات في مصر من أكثر المواضيع اهتماما من قبل المواطنين، خاصة الذين قاموا بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار. وفي هذا الإطار يتساءل العديد عن إذا كانت بالفعل أسعار الغاز للسيارات في مصر موفرة عن أسعار الوقود السائل أم لا؟ وبالمقارنة بين أسعار الغاز الطبيعي للسيارات وأسعار البنزين والسولار، نجد أن الأولى موفرة بقيمة أكثر من 50%.

أسعار الغاز للسيارات في مصر

ووفق البيانات الحكومية، فإن أسعار الغاز للسيارات في مصر، ثابتة حتى الآن ولم يتم تحريكها عن 3.5 جنيه للمتر المكعب للغاز الطبيعي، وهو أقل بكثير من سعر البنزين، الذي يقدر اللتر منه بمبلغ 6.50 للبنزين 80.

كما أن أسعار الغاز للسيارات في مصر لا يتم ربطها بالسوق العالمي، كما هو الحال في البنزين، وذلك نظرا لتوافر الغاز الطبيعي في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، على العكس من البنزين والسولار، التي تقوم الدولة باستيراد جزء كبير منهم من الخارج لسد احتياجات السوق المحلية.

وتسعى الحكومة جاهدة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج «غاز/ بنزين».

ونجحت الدولة خلال الـ6 سنوات الأخيرة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحويل 118 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط، إلى 350 ألف سيارة.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أنه خلال 3 سنوات، سيكون هناك قرابة مليون سيارة تعمل بالغاز، وذلك نظرا التيسيرات والعروض والاسعار والتسهيلات التي تقدمها شركات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين الي العملاء، وكذلك السعي لتوفير اكبر عدد ممكن من المحطات ومراكز التحويل في جميع أنحاء الجمهورية.