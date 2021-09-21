تفاصيل خطة الأقصر للاحتفال بيوم السياحة العالمية 27 سبتمبر

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إن اللجنة بالتعاون مع محافظة الأقصر أعدت برنامجا خاصا للاحتفال بيوم السياحة العالمى الذى يحل يوم 27 سبتمبر الجارى، لافتا إلى أن برنامج الاحتفال سيبدأ فى الساعة السابعة صباحا بمطار الأقصر عن طريق استقبال طائرات قادمة من القاهرة للأقصر وعلى متنها سياح حيث سيتم استقبالهم من قبل مسئولى المحافظة فضلا عن أعضاء لجنة تسويق السياحة بالورود والهدايا التذكارية.

توزيع الهدايا التذكارية على السياح

وأضاف عثمان لـ«الوطن» أن ثانى الفعاليات الاحتفالية خلال يوم الاثنين المقبل فستكون فى التاسعة صباحا بمعبد الكرنك حيث سيتم استقبال السياح الوافدين لزيارة الأقصر من الغردقة عبر الرحلات البرية اليومية وذلك ببعض فرق الفولكلور الفنية مع تقديم الهدايا التذكارية وأعلام مصر للسياح الأجانب .

عرض بالمراكب الشراعية والفلايك بنهر النيل

وأشار إلى أن البرنامج الاحتفالى سيشهد أيضا زيارة للمقابر الأثرية التى تم اكتشافها مؤخرا لمنطقة وادى الملوك مع توزيع الهدايا على السياح وسيكون ذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، أما رابع الفعاليات خلال هذا اليوم فستكون عرض بالمراكب الشراعية والفلايك بمجرى نهر النيل وسيشارك به أعداد من السياح المتواجدين بالمحافظة فى مشهد يجمع أصالة النيل مع الحداثة الموجودة بالمحافظة.

وأوضح أن آخر الفعاليات الاحتفالية بالأقصر خلال يوم السياحة العالمى فستكون عبارة عن استقبال طائرة سياح أسبان قادمة لمطار الأقصر من أسبانيا وعلى متنها 168 سائح، لافتا إلى أنه سيتم توزيع برديات وهدايا تذكارية إضافة إلى أعلام مصر والورود إلى السياح، كما ستكون هناك فرقة فنون شعبية.

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى أن محافظة أسوان ستشهد أيضا عدد من الاحتفالات خلال يوم السياحة العالمى الذى سيتم الاحتفال به فى العديد من المدن السياحية والأثرية والثقافية المصرية وذلك بتقديم كل مدينة لأهم الفنون الشعبية والفلكلورية بها .