دبلوماسي سابق: «حياة كريمة» ثورة اجتماعية ويجب تدويله

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعلقت بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنمية المستدامة، لافتا إلى أن من بين أهم عناصر مداخلة الرئيس هو حديثه عن مبادرة حياة كريمة التي تعتبر ثورة اجتماعية لتطوير حياة 58 مليون مصري بالقرى.

مبادرة «حياة كريمة» تتعلق بحياة الإنسان

وأضاف «حجازي»، في مداخلة عبر تطبيق «zoom» مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن مبادرة حياة كريمة تتعلق بحياة الإنسان وإعادة هيكلة المدن والبيئة الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية للمواطن المصري، إضافة إلى مشروعات تنموية ومشروعات تبطين الترع، لأنه إذا اغتنى الريف المصري، اغتنى الاقتصاد القومي.

المشروع يعد إنجازا على المستوى الدولي

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المجتمع الدولي أشاد بمبادرة «حياة كريمة»، لافتًا إلى أن فوز وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، دليل على أنها الهيئة الأكثر إنجازًا على المستوى الدولي.

وشدد على أن نموذج المبادرة يمكن تدويله، والكثير من الدول الإفريقية تطلب النظر في البرنامج، وكيف يمكن أن تدعم مصر مسار إفريقيا للتنمية لانتشال الملايين من الفقر في مشروعات مثل «حياة كريمة».

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المستقبل لصياغة مشروع إقليمي قاري مقابل لـ«حياة كريمة» في كل ربوع قارة إفريقيا، وتطبيقه بسواعد مصرية، خاصة أن غالبية الأفارقة يعيشون في مناطق ريفية.

الرئيس ركز في كلمته على كيفية مواجهة الجائحة

ولفت «حجازي» إلى أن الرئيس ركز أيضًا على كيفية مواجهة مصر لجائحة فيروس كورونا، والاستمرار في مشروعات التنمية المستدامة، وحتى المؤسسات الاقتصادية الدولية أشادت بنجاح مصر في خطة التنمية المستدامة.