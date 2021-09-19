«الإسكان» عن جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: نسير بخطى صحيحة

علق الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، على فوز هيئة المجتمعات العمرانية بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، مشيرًا إلى أن هذا الفوز ليس مرتبطا بعدد المشروعات أو حجمها، لكن بما تقدمه الهيئة في ملف الاستدامة والعدالة الاجتماعية وجودة الحياة والبيئة العمرانية ومكافحة التلوث، «حصولنا على هذه الجائزة يعني أننا نسير على خطى صحيحة في التنمية العمرانية المستدامة، وتلقينا الدعوة من برنامج المستوطنات البشرية بالأمم المتحدة، لأن هذا البرنامج له مقر في القاهرة ويرى الإنجازات التي حدثت في مصر».

«التنمية المحلية» رشحت الهيئة للتقدم للمسابقة

وأضاف مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن قواعد الجائزة تشمل تقدم جهة أخرى بخلاف وزارة الإسكان للمسابقة، وبالتالي فإن وزارة التنمية المحلية رشحت الهيئة للمشاركة، وهناك عدة معايير أشارت إليها المسابقة واعتمدنا عليها، حيث تم الاعتماد على النوع أكثر من العدد.

الهيئة تنشئ شبكة تجمعات عمرانية ترتبط فيما بينها بشبكة طرق

وأوضح مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن من بين معايير المسابقة ما تقدمه الهيئة لتحقيق رؤية الدولة، فالهيئة تقوم ببناء شبكة من التجمعات العمرانية مرتبطة بشبكة الطرق القومية التي تنفذ حاليا، وتستهدف مضاعفة العمران المصري لخلق فرص عمل وخدمات جديدة واستيعاب الزيادة السكانية، وخاصة أن هناك زيادة سكانية بنحو 2.5 مليون نسمة في السنة.

معيار المسابقة تتعلق بالاستدامة الاجتماعية

وواصل مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن هناك معيار متعلق بالاستدامة الاجتماعية وما يتصل بالمواطن وتحقيق جودة الحياة، وهو ملف مهم جدا في مصر، فهناك العديد من الفئات المهمشة سواء اقتصاديا أو مدنيا، وكان ذلك سبب ظهور المناطق العشوائية، وأطلقت هيئة المجتمعات العمرانية مشروعات من عام 2014 حتى عام 2020 بميزانية تفوق 60 مليار جنيه في صعيد مصر.