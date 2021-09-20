«حياة كريمة» تواصل تطوير قرى الإسماعيلية والمنيا.. مجمعات زراعية ووحدات صرف صحي «صور»

أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك» عن آخر مستجدات عمل مشروعات المبادرة الرئاسية بمحافظة الإسماعيلي، ففي قرية جلبانة، يتم الآن عمل الآتي:-

- إنشاء سور ورفع كفاءة المبنى والملاعب لمركز شباب جلبانة

- إنشاء مبنى جديد بمدرسة السادات الابتدائيه بـ 25 فصل ، وجاري التشطيب للأدوار الأربعة.

- أعمال التشطيب لمبنى مجمع الخدمات الحكومية.

- إنشاء محطة الرفع 2 للصرف الصحى.

- إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية.

- إنشاء مبنى المجمع الزراعى البيطري

- فحص مساكن الحالات المدرجة بسكن كريم للوقوف على احتياجاتهم.

- عمل لقاءات مع أهالي القرية بخصوص آرائهم فى مبادرة «حياة كريمة» و«سكن كريم».

مستجدات عمل المبادرة بقرية التقدم

أما بقرية التقدم، فيتم انجاز الآتي:-

- أعمال بناء المبني الإداري وصب خرسانة بياره التجميع بمحطة المعالجة الثلاثية.

- رفع كفاءة مبني اسعاف نمره ٦.

- رفع كفاءة مركز الشباب بالفرية.

- أعمال النجارة والحدادة لسقف مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية.

- أعمال تبييض واجهات مبني مجمع الخدمات الحكومية.

- أعمال نجارة وحدادة سقف مبني اسعاف أبو عروق.

- عمل جسات لإنشاء غرفه منظم خفض ضغط غاز بقريه الأمل بالتقدم.

- عمل لقاءات مع اهالى بخصوص آرائهم فى مبادرة «حياة كريمة» و«سكن كريم».

أعمال المبادرة الرئاسية بقرية السلام

أما بقرية السلام، فيتم إنجاز الآتي:-

- جارى العمل بمحطة المعالجه للصرف الصحي.

- بلغت نسبة التنفيذ بمبني الأسعاف السريع ٥٠٪.

- الانتهاء من جميع اعمال الصبة الخرسانيه، وجاري العمل علي رفع الخشب والاستعداد لتقفيل الحوائط بالطوب.

وتتم تلك الأعمال تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مستجدات عمل المبادرة بمحافظة المنيا

وبمحافظة المنيا، وفي إطار متابعة مشروعات «حياة كريمة» ونسب التنفيذ، فقد تم المرور علي المشروعات الخاصة بـ«حياة كريمة» بمجلس قروي شارونة التابع لمدينة مغاغة، وهي:

١- محطة معالجة صرف صحي شارونة.

٢- مجمع الخدمات شارونة.

٣- مدرسة شارونة ٣ توسعة ١٢ فصل و تطوير المبني القديم.

٤- مدرسة شارونة ٤ توسعة ١٢ فصل و تطوير المبني القديم.

٥- محطة مياة جزيرة شارونة.

جاء ذلك بحضور كلاً من: د/مريم ملاك - عضو مؤسسة «حياة كريمة»، والسيد/ محمد ليلة - رئيس مجلس مدينة مغاغة، نائبة السيد/ عصام راضي، ورئيس الوحدة القروية أ/عبير، حيث تتم تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.